«Биннофарм Групп» запустила образовательный проект «Феникс» для медицинского сообщества СНГ

Проект включает в себя серию тренингов и обучающих программ, охватывающих широкий спектр тем – от работы с трудными пациентами до развития навыков публичных выступлений и эмоционального интеллекта. Отдельный блок программы посвящен последним научным достижениям и клиническим рекомендациям. «Биннофарм Групп» планирует предоставить врачам доступ к самым современным исследованиям и обсуждать с ними актуальные подходы к лечению пациентов.

«Мы стремимся поддержать медицинское сообщество, предоставляя врачам не только знания, но и инструменты для их эффективного применения в повседневной практике. Проект «Феникс» поможет врачам не только усилить компетенции, но и повысить качество медицинской помощи для пациентов», – отметила руководитель медицинского отдела «Биннофарм Групп», к. м. н. Наталья Олиферук.

Проект стартовал в этом году и рассчитан на несколько лет. В нем примут участие эксперты различных уровней – от локальных специалистов до национальных лидеров в области медицины. Для каждой группы разработаны индивидуальные модули. Уже проведено шесть мероприятий для экспертов из девяти стран, в которых приняли участие более 600 врачей разных специальностей (терапевты, педиатры, инфекционисты, врачи общей практики, гастроэнтерологи, хирурги и другие).

Директор по маркетингу «Биннофарм Групп» Антон Федосюк: «Компания продолжает укреплять свои позиции как лидер в области фармацевтики. Мы стремимся не просто наладить диалог с врачами, но быть им полезными, поддержать в рутинной работе. Наша совместная задача – сделать современное, качественное лечение доступным для максимального числа пациентов».

Фото: freepik.com



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