Регуляторы ОАЭ и Турции подтвердили качество производства «Р-Фарм» в Ярославле

Группа компаний «Р-Фарм» объявила об успешном прохождении международных инспекций на производственной площадке в Ярославле и получении двух сертификатов соответствия стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) от Турецкого агентства по лекарственным средствам (TİTCK) и Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (MoHAP UAE), сообщили GxP News в пресс-службе компании.

Сертификация прошла на биотехнологических участках Ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций (ЯЗГЛФ). Международные инспекции являются обязательной частью процедуры регистрации лекарств в ряде стран и критически важным условием для выхода на зарубежные рынки.

Сертификат от TCK предоставляет право экспорта и коммерциализации лекарственных препаратов на рынке Турции — одном из крупнейших в регионе с высочайшими требованиями к качеству фармацевтической продукции. Сертификат GMP значительно расширяет возможности компании для сотрудничества с партнерами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Как отметила генеральный директор Ярославского завода группы «Р-Фарм» Ольга Головкина, компания планирует в первую очередь экспорт препаратов для терапии аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что «Р-Фарм» представил в Китае данные о применении препарата для терапии гепатита.

gxpnews