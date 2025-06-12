FDA вернуло уволенную в апреле группу по разработке политики в сфере дженериков

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) восстановило в работе команду специалистов по политике в области дженериков, которая была уволена в апреле. Об этом сообщает издание Endpoints News со ссылкой на источники в ведомстве.

Речь о 13 штатных сотрудниках из отдела разработки политики (Division of Policy Development) в рамках офиса по дженерикам (Office of Generic Drug Policy). Команду возглавляла директор Марта Нгуен. По данным источников, часть сотрудников уже вернулась в кампус FDA в Уайт-Оук, штат Мэриленд. Подробности о причинах возврата и точном составе вернувшейся команды пока не раскрываются. От FDA, HHS (Министерство здравоохранения США) и самой Нгуен официальных комментариев пока не поступало.

Ранее в FDA уволили 3500 сотрудников, в том числе руководство и главных специалистов по отдельным фармацевтическим направлениям. Среди покинувших FDA — Питер Штайн, глава Управления новых лекарств, Брайан Кинг, глава отдела Центра табачных изделий FDA, и Питер Маркс, главный чиновник FDA по вакцинам. Массовые сокращения были проведены по инициативе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое курирует американский предприниматель Илон Маск. Сокращения объясняли необходимостью «оптимизации раздутой бюрократии», однако на практике в отставку ушли ведущие ученые, курирующие общественное здравоохранение, исследования в области рака и одобрение вакцин и лекарств.

Данная группа играла ключевую роль в разработке механизмов одобрения сложных дженериков и подготовке руководств для отрасли, в том числе по созданию более доступных аналогов дорогостоящих оригинальных препаратов. Именно эта работа позволила FDA добиться рекордного количества одобрений новых дженериков.

Бывший глава FDA Скотт Готтлиб в мае выступил с критикой увольнения группы в колонке для STAT News, указав, что это решение может затормозить появление доступных альтернатив дорогим лекарствам. Готтлиб подчеркнул важность работы команды, в том числе в переговорах с Конгрессом и в рамках соглашений о сборах с производителей дженериков.

gxpnews