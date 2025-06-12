Продажи ранозаживляющих препаратов в России выросли на 15,9%

С января по апрель 2025 года на розничном рынке России реализовали 17,1 млн упаковок ранозаживляющих препаратов местного действия на сумму 5,1 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС). За год денежный объем продаж вырос на 15,9%. При этом основной вклад в динамику розничного рынка ранозаживляющих средств в текущем году вносят антибактериальные препараты, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

По итогам первых 4 месяцев в рознице было представлено 33 МНН ранозаживляющих и антибактериальных средств, которые содержались в 64 торговых марках. В анализируемый период продавались препараты от 61 производителя.

70% всех натуральных продаж в категории приходится на антибактериальные препараты. Как отметили аналитики, на протяжении нескольких лет натуральное потребление увеличивалось только у этой группы. Основная часть продуктов в группе (64%) содержит декспантенол. Это вещество входит в состав значительного количества косметических продуктов, которые перетягивают на себя спрос в рамках категории.

Абсолютным лидером с точки зрения спроса стала торговая марка «Бепантен» от компании Bayer HealthCare (доля 22% в рублях). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года его продажи выросли на 16% в деньгах и на 6,4% в упаковках. За 4 месяца было продано 1,3 млн упаковок бренда на сумму 1,1 млрд рублей.

Вторую позицию сохранил антибактериальный препарат «Левомеколь» от компании «Нижфарм» с долей продаж 21,2%. Тройку лидеров замкнул «Офломелид» («Биннофарм Групп»). Согласно данным аналитиков, за год бренд поднялся на одну строчку вверх за счет активного роста продаж в рублях (+33%). Это позволило ему опередить средство «Банеоцин» (Novartis). Доли брендов при этом незначительно отличаются: 10,1 и 10% соответственно. При этом «Банеоцин» тоже характеризовался высокой динамикой, на уровне +27% в рублях.

Среди участников первой десятки брендов аналитики зафиксировали снижение продаж у небрендированного препарата «Д-Пантенол», который за указанный период выпускали три компании. Наибольший рост среди топовых продуктов, помимо «Офломелида» и «Банеоцина», отметили у препарата «Фуцидин» (фузидовая кислота) от компании «Лео Фарма». За год расходы на этот бренд увеличились на 27%.