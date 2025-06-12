Big Pharma не видит ясности в переговорах с США по реформе ценообразования

Топ-менеджеры крупнейших фармкомпаний заявили, что переговоры с администрацией Дональда Трампа по снижению цен на лекарства в США пока не дали конкретных результатов. Об этом представители Eli Lilly, Merck и Pfizer сообщили на отраслевой конференции во вторник, передает Reuters.

В сентябре президент Трамп подписал указ, обязывающий производителей лекарств установить цены в США на уровне тех, что действуют в других странах с высоким уровнем дохода. В документе указывалось, что в течение 30 дней правительство должно определить целевые цены по принципу «наиболее благоприятствуемой нации». Однако сроки и механизмы реализации остаются неясными.

Финансовый директор Eli Lilly Лукас Монтарсе заявил, что пока неизвестно, когда и в каком виде будет принято решение. «Они пока ничего конкретного нам не сообщили», — отметил он на конференции Goldman Sachs. Глава Pfizer Альберт Бурла добавил, что обсуждение с властями идет в формате общих идей и пока не затрагивает деталей.

Генеральный директор Merck Роберт Дэвис подтвердил, что переговоры продолжаются, но «ясности по итогам пока нет». Он также сообщил, что обсуждал с правительством возможность распределения затрат на разработку новых препаратов между США и другими странами, но отметил, что до конкретных шагов еще далеко.

По мнению представителей Merck и Lilly, для проведения реформы потребуется либо изменение законодательства, либо действия на уровне исполнительной власти. А глава AbbVie подчеркнул, что путь к соглашению будет «долгим».

gxpnews