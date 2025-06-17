Обновлен порядок обеспечения по программе «14 ВЗН»

Правительство детализировало процедуру сбора заявок на обеспечение включенных в региональный сегмент орфанных пациентов. Предоставлена возможность закупать препараты на сэкономленные ранее средства по программе «14 ВЗН».

Правительство внесло изменения в Постановление № 1416 от 26.11.2018, скорректировав процедуру закупок препаратов по программе 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). Постановление № 877 от 10.06.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Документом устанавливается возможность использовать сэкономленные при закупках препаратов средства для закупки дополнительных средств по заявке. Так, при наличии экономии бюджетных средств, полученной при закупках препаратов, Минздрав до 1 апреля должен уведомить регионы о размере этой экономии и дать возможность подать дополнительные заявки на эти средства до 10 апреля.

Федеральный центр проверяет и корректирует заявки до 20 апреля, а специальная комиссия Минздрава рассматривает заявки и утверждает объемы поставок в течение десяти календарных дней. Федеральный центр в течение трех рабочих дней сообщает регионам утвержденные объемы для закупки.

Речь идет об обеспечении лекарствами лиц со следующими заболеваниями:

гемофилия,

муковисцидоз,

гипофизарный нанизм,

болезнь Гоше,

онкогематологические заболевания,

рассеянный склероз,

гемолитико-уремический синдром,

юношеский артрит с системным началом,

мукополисахаридоз I, II и VI типов,

апластическая анемия неуточненная,

наследственный дефицит факторов свертывания крови II фибриногена, VII (лабильного), X (Стюарта—Прауэра),

лица после трансплантации органов и (или) тканей.

Документом детализирована процедура сбора заявок на обеспечение включенных в региональный сегмент пациентов с перечисленными заболеваниями.

Изменения в постановление Минздрав предложил внести еще в ноябре 2024 года.

Фонд «Круг добра» закупает препараты по программе «14 ВЗН» с января 2023 года.

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