Novo Nordisk лишилась патента на «Оземпик» в Канаде из-за неуплаты пошлины

Novo Nordisk потеряла патент на препарат «Оземпик» в Канаде из-за неуплаты ежегодной пошлины в 450 долл. Благодаря этому производители дженериков смогут начать продажи более дешевых копий препарата в следующем году, а датская компания лишится миллиардной выручки.

Novo Nordisk утратила патентную защиту на противодиабетическое средство «Оземпик» (семаглутид) в Канаде из-за неуплаты ежегодной пошлины. Об этом говорится на сайте канадского патентного ведомства.

Последний раз датская компания заплатила взнос в 2018 году. Через год власти Канады направили уведомление о просрочке, но производитель проигнорировал требование внести 450 долл.

Пренебрежение формальностями повлечет многомиллиардный ущерб. Продажи «Оземпика» через канадские розничные аптеки принесли Novo Nordisk 2,5 млрд долл. в прошлом году — более 16% от общемировой выручки лекарства, которая составила около 15 млрд долл.