«Генериум» подал иск к главе фонда «Помощь семьям СМА»

«Генериум» подал иск к главе фонда «Помощь семьям СМА» из-за его заявлений о препарате «Лантесенс» с МНН нусинерсен (аналог «Спинразы» от Biogen) для терапии спинальной мышечной атрофии. Ответчик рассказал Forbes Healthcare, что не знал об иске, но будет следить за развитием событий.

Фармкомпания «Генериум» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о защите деловой репутации к руководителю фонда «Помощь семьям СМА» Александру Курмышкину, обратил внимание Forbes Healthcare. Как следует из картотеки Арбитражных дел, третьим лицом по делу выступает ООО «В контакте».

По данным журналистов, основанием для обращения в суд послужили публичные высказывания ответчика, содержащие, по мнению истца, недостоверные и порочащие сведения о деятельности компании. Речь идет о разработке и производстве препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) с МНН нусинерсен (ТН «Лантесенс»).

Нусинерсен — препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Американская фармкомпания Biogen зарегистрировала препарат под торговым наименованием «Спинраза» в 2019 году. В 2020 году он был включен в список ЖНВЛП.

Компания «Генериум» зарегистрировала аналог нусинерсена под торговым наименованием «Лантесенс» в апреле 2024 года. Biogen в августе подала иск против «Генериума», утверждая, что российский препарат нарушает патент.

В апреле 2025 года компания «Биокад» также получила регудостоверение на нусинерсен, который стал вторым зарегистрированным в России аналогом.