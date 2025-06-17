Министр здравоохранения Красноярского края ушла в отставку на фоне проблем с лекобеспечением

Министр здравоохранения Красноярского края Наталия Говорушкина освобождена от должности по собственному желанию. С начала года в регионе наблюдаются сбои в поставках лекарств для льготников. В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц Минздрава при обеспечении граждан жизненно необходимыми препаратами. Несмотря на обвинения в адрес «Губернских аптек», проверка показала, что сеть не нарушает сроки поставок препаратов до пациентов, сообщил «ФВ» источник.

Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об освобождении Наталии Говорушкиной от должности министра здравоохранения края с 15 июня в связи с ее отставкой по собственному желанию. Исполнять обязанности министра будет ее первый заместитель Юлия Белоусова.

Накануне в регионе разгорелся скандал в связи с проблемами в льготном лекарственном обеспечении. По словам источника «ФВ» в правительстве региона, перебои с поставками препаратов для пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом, муковисцидозом и рядом других заболеваний наблюдались с начала 2025 года.

В марте Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан ЖНВЛП (ч.1 ст.293 УК РФ). В конце мая в красноярском Минздраве прошли обыски. Следствие считает, что до 25 февраля ответственные за лекобеспечение должностные лица не определили на 2025 год потребности и объем необходимых препаратов и медизделий для пациентов с орфанными заболеваниями. Из-за этого закупки лекарств провели не в том объеме, поэтому льготники остались без помощи.

По словам источника, Минздрав частично провалил централизованную закупочную кампанию для льготников на 2025 год, проводимую в рамках федерального закона № 44-ФЗ. Проблемы пришлось закрывать с помощью закупок по договорам субсидии по торговым наименованиям препаратов, которые реализовывались согласно федеральному закону № 223-ФЗ с помощью АО «Губернские аптеки». «Эта схема «быстрых» закупок предназначена для исключительных ситуаций, если она в значительной доле подменяет собой систему плановых закупок, то это несет дополнительные расходы для бюджета», — объяснил собеседник «ФВ».

На прошлой неделе telegram-канал Kras Mash опубликовал аудиозапись с совещания, которое, как утверждалось, проводила Говорушкина. По утверждению источников, министр критиковала работу краевой сети аптек «Губернские аптеки», доходы и зарплату ее генерального директора Алены Поповой. Как утверждают источники, запись была сделана еще в марте.

Минздрав провел проверку работы «Губернских аптек», не обнаружив нарушений. Следом Минздрав провел и внутреннюю проверку. По ее результатам, опубликованным в telegram-канале министерства, виноватыми в срыве поставок оказались замминистра здравоохранения по финансово-экономическим вопросам Оксана Афанасьева и начальник отдела госзакупок Татьяна Ерохина.

В частности, сообщают, что вся необходимая документация на закупку препаратов направлялась «в адрес отдела государственных закупок на систематической основе». Однако Афанасьева «ненадлежащим образом исполняла обязанности по контролю и организации деятельности контрактной службы» с момента вступления в должность 27 августа 2024 года.

Чиновницы с обвинениями не согласились, сославшись на то, что проверка была проведена непосредственно министром и ее подчиненными, что заставляет усомниться в ее объективности.

«Министр оставила должность по совокупности обстоятельств. Это и проблемы с льготным обеспечением, которые продолжают усугубляться, а скоро нужно будет начинать кампанию на 2026 год. Кроме того, пациентское и врачебное сообщество негативно настроено к тому, что происходит в Минздраве под руководством Говорушкиной. В самом ведомстве тоже наметился раскол в связи с попытками найти виновного в сложившейся ситуации», — отметил источник.

Системные проблемы с обеспечением препаратами льготников подтвердил и отчет Счетной палаты Красноярского края. «В ходе анализа, проведенного Счетной палатой края, выявлены недостатки и нарушения, свидетельствующие об отсутствии системной работы по принятию и актуализации распорядительных документов, регламентирующих вопросы лекарственного обеспечения в регионе», — сказано в сообщении ведомства.

Неделю назад в крае активно обсуждали кандидатуру преемника Говорушкиной — бывшего заместителя министра здравоохранения региона, главы регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Александра Украинцева, сообщил источник. Однако сейчас в профессиональном сообществе говорят, что Украинцева не утвердят на должность министра.

Фото: kraszdrav.ru

Ольга Коберник

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