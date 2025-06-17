ФАС согласовала цену на российский дженерик препарата «Отесла» Министр здравоохранения Красноярского края ушла в отставку на фоне проблем с лекобеспечением » Обзор регуляторных одобрений в США и Великобритании Со 2 по 16 июня FDA зарегистрировало три лекарства, в том числе средство для профилактики РСВ у младенцев, препарат от рака легких и новую форму митомицина, а также расширило показания «Нубеки» и «Китруды». Между тем британский регулятор впервые одобрил китайский EGFR-ингибитор третьего поколения, что стало историческим событием для фармотрасли КНР. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Enflonsia (clesrovimab) Компания-разработчик: MSD (Merck&Co. — в США и Канаде) Показания: профилактика заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), у новорожденных и младенцев. Механизм действия: основан на моноклональном антителе, которое прицельно нейтрализует F-белок на поверхности РСВ, предотвращая проникновение вируса в клетки дыхательных путей и развитие инфекции. Результаты клинических испытаний: на IIb/III фазе CLEVER отмечено снижение риска осложнений инфекции, требующих медицинского вмешательства, на 60,5% и числа госпитализаций на 84%. Особенности: вторая вакцина на основе моноклонального тела против РСВ для детей после Beyfortus (nirsevimab), принадлежащей Sanofi и AstraZeneca.

Ibtrozi (taletrectinib) Компания-разработчик: Nuvation Показания: местнораспространенный или метастатический ROS1-позитивный немелкоклеточный рак легких (НМРЛ) у взрослых. Механизм действия: блокирует активность ROS1-киназы, которая стимулирует бесконтрольное деление опухолевых клеток. Результаты клинических испытаний: на II фазе TRUST-I и TRUST-II новообразование уменьшилось в размерах у 90 и 85% пациентов соответственно, эффект от терапии сохранялся у 72 и 63%.

Zusduri (митомицин) Компания-разработчик: UroGen Pharma Показания: немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря низкой степени злокачественности. Механизм действия: гидрогелевая формула митомицина, постепенно высвобождающая активное вещество непосредственно в мочевом пузыре. Результаты клинических испытаний: на III фазе ENVISION у 78% пациентов полностью исчезли признаки опухоли через три месяца лечения, у 79% из них эффект сохранялся в течение года. Особенности: первый препарат против этого вида новообразования, вводится через катетер; впервые одобрен FDA в 1974 году при раке желудка и поджелудочной железы; новая форма позволяет увеличить время контакта противоопухолевого агента со слизистой оболочкой мочевого пузыря.

«Нубека» (даролутамид) Компания-разработчик: Bayer Показания: метастатический кастрационно-чувствительный рак простаты. Механизм действия: нестероидный антагонист андрогенных рецепторов — не дает мужским гормонам связываться с белками на поверхности клеток простаты и тормозит тем самым рост новообразования, в норме этот процент необходим для здоровья мочеполовой системы. Результаты клинических испытаний: на III фазе ARANOTE применение препарата в течение двух лет остановило рост опухоли у 64% пациентов, в группе плацебо этот показатель составил 36%. Особенности: рак простаты стал третьим зарегистрированным показанием препарата.

«Китруда» (пембролизумаб) Компания-разработчик: MSD (Merck&Co. — в США и Канаде) Показания: резектабельный местнораспространенный плоскоклеточный рак головы и шеи с PD-L1 на поверхности клеток. Механизм действия: ингибитор рецептора программируемой клеточной смерти-1 (PD-1), позволяющий иммунитету лучше распознавать опухоль. Результаты клинических испытаний: на III фазе KEYNOTE-689 все участники прошли операцию по удалению новообразования и радиотерапию, но у получавших препарат риск прогрессирования или смерти был ниже на 30%, а медиана выживаемости без прогрессирования в течение одного года составила 60 месяцев по сравнению с 30 месяцами в контрольной группе. Особенности: лекарство получило 42-е показание.

Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA) Aumseqa (aumolertinib) Компания-разработчик: Hansoh Pharma Показания: местнораспространенный или метастатический НМРЛ с мутацией в гене EGFR у взрослых. Механизм действия: ингибитор тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR-TKI) третьего поколения — прикрепляется к EGFR и не позволяет раковым клеткам получать сигнал к размножению, из-за чего они гибнут; третье поколение создано для борьбы с мутацией T790M в гене, благодаря которой опухоль приобрела устойчивость к предыдущим поколениям препаратов. Результаты клинических испытаний: на III фазе исследований aumolertinib снизил риск прогрессирования заболевания или смерти на 54% по сравнению с участниками, принимавшими гефитиниб (ингибитор EGFR от фармгиганта AstraZeneca, но первого поколения, ставший стандартом в лечении НМРЛ с EGFR). Особенности: впервые разработанный в КНР ингибитор EGFR вышел на рынок другой страны; также это первая разработка Hansoh Pharma, зарегистрированная за рубежом.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) Новых одобрений нет.

Фото: 123rf.com Владимир Заболотских

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