ФАС согласовала цену на российский дженерик препарата «Отесла»

ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик иммунодепрессанта с МНН апремиласт. Лекарство с ТН «Апремиласт-29Ф» будет стоить на 27% дешевле оригинального препарата «Отесла».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на иммунодепрессант — первый российский дженерик с МНН апремиласт, сообщили в пресс-службе ФАС.

Речь идет о препарате «Апремиласт-29Ф» производства компании ООО «29 февраля», Минздрав выдал регистрационное удостоверение на лекарство в апреле, следует из данных ГРЛС. Оригинальный препарат «Отесла» зарегистрирован в России в 2016 году нидерландской компанией «Амджен Европа Б.В.» и входит в Перечень ЖНВЛП.