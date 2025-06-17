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Правительство дополнило перечни наркотических и психотропных веществ

Правительство обновило список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в России. В список добавили 13 наркотических средств и четыре психотропных вещества.

Правительство утвердило постановление № 880 от 11.06.2025, которым вносятся изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ (утвержден Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998).

В список I включили новые наркотические средства, запрещенные в России:

  • A-PONASA;
  • ADB-5’Br-EZO-CA;
  • CH-FUBBMPDORA;
  • гексагидроканнабинол (HHC);
  • гексагидроканнабифорол (HHCP);
  • менитазен;
  • N-дезэтилметонитазен;
  • NMDMSB;
  • норизотонитазен;
  • флуонитазен;
  • 2C-TMA-6;
  • CUMYL-INACA;
  • CUMYL-CHSINACA.

Для новых веществ также установили размеры, определяющие степень ответственности за их оборот. Для уже имеющихся в перечне препаратов уточнили формулировки.

В перечень психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, добавили:

  • Клотизолам,
  • 4′-Фтордиазепам,
  • 4′-Хлордиазепам,
  • Циклотизолам.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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16 июня, 2025 | Просмотров: 54