Правительство дополнило перечни наркотических и психотропных веществ

Правительство обновило список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в России. В список добавили 13 наркотических средств и четыре психотропных вещества.
Правительство утвердило постановление № 880 от 11.06.2025, которым вносятся изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ (утвержден Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998).
В список I включили новые наркотические средства, запрещенные в России:
- A-PONASA;
- ADB-5’Br-EZO-CA;
- CH-FUBBMPDORA;
- гексагидроканнабинол (HHC);
- гексагидроканнабифорол (HHCP);
- менитазен;
- N-дезэтилметонитазен;
- NMDMSB;
- норизотонитазен;
- флуонитазен;
- 2C-TMA-6;
- CUMYL-INACA;
- CUMYL-CHSINACA.
Для новых веществ также установили размеры, определяющие степень ответственности за их оборот. Для уже имеющихся в перечне препаратов уточнили формулировки.
В перечень психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, добавили:
- Клотизолам,
- 4′-Фтордиазепам,
- 4′-Хлордиазепам,
- Циклотизолам.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik