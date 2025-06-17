«  
  »

Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в мае

В мае цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно апреля, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 1,0%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2025 года.

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,0%. В том числе:

  • корвалол — +3,6%;
  • нафазолин — +3,5%;
  • меновазин — +2,6%;
  • гепариновая мазь — +2,0%;
  • кардиомагнил — +1,9%;
  • йод — +1,9%;
  • граммидин — +1,7%;
  • таурин — +1,7%;
  • лизобакт — +1,5%;
  • валосердин — +1,1%;
  • ингалипт — +1,1%;
  • левомеколь — −0,7%;
  • пенталгин — −0,5%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) — −0,4%.
Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в мае подорожал корвалол

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в мае в среднем поднялись на 0,4%, в том числе:

  • Верошпирон — +1,4%
  • Ингавирин — +1,4%
  • Натрия хлорид — +1,2%
  • Ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — +1,1%
  • Амброксол — +0,6%
  • Аскорбиновая кислота — +0,6%
  • Ксилометазолин (Галазолин) — +0,5%
  • Цетрин — +0,5%
Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего подорожали верошпирон и ингаверин

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • Бинты — +1,2%
  • Вата — +0,6%
  • Аппараты для измерения артериального давления — +0,6%
  • Шприцы одноразовые — +0,6%
  • Корригирующие очки — +0,4%

Снизились цены на термометры медицинские электронные стандартные (-0,7%)
Фото: 123rf.com

Отдел новостей
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

16 июня, 2025 | Просмотров: 53