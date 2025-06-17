Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в мае

В мае цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно апреля, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 1,0%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2025 года.

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,0%. В том числе:

корвалол — +3,6%;

нафазолин — +3,5%;

меновазин — +2,6%;

гепариновая мазь — +2,0%;

кардиомагнил — +1,9%;

йод — +1,9%;

граммидин — +1,7%;

таурин — +1,7%;

лизобакт — +1,5%;

валосердин — +1,1%;

ингалипт — +1,1%;

левомеколь — −0,7%;

пенталгин — −0,5%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) — −0,4%.