Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП на 0,4% в мае

В мае цены на ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно апреля, следует из опубликованной Росстатом статистики. Все они дорожают третий месяц подряд. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 1,0%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в мае 2025 года.
За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,0%. В том числе:
- корвалол — +3,6%;
- нафазолин — +3,5%;
- меновазин — +2,6%;
- гепариновая мазь — +2,0%;
- кардиомагнил — +1,9%;
- йод — +1,9%;
- граммидин — +1,7%;
- таурин — +1,7%;
- лизобакт — +1,5%;
- валосердин — +1,1%;
- ингалипт — +1,1%;
- левомеколь — −0,7%;
- пенталгин — −0,5%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — −0,4%.