Подтвердившие локализацию по старым правилам медизделия избегут балльной оценки до конца 2026 года

Поправки в случае утверждения коснутся аппаратов ИВЛ, рентгеновских аппаратов, включая компьютерные томографы, комплектующих к ним, электрокардиографов и прочих электродиагностических аппаратов, приборов и аппаратов для функциональной диагностики, аппаратов УЗИ, микроволновой терапии, медицинских светильников, стерилизаторов, лазерных терапевтических аппаратов и других изделий.

Для данной продукции предполагается временно изъять требование о наличии баллов при условии наличия сертификата СТ-1 или записи в реестре отечественной продукции без указания баллов. Предполагается, что сертификаты, выданные до введения балльной системы, истекут до конца 2026 года. В связи с этим норма будет распространяться на закупки, извещения о которых размещены в ЕИС в сфере закупок либо договор ‎с единственным поставщиком ‎при осуществлении которых заключен до 31 декабря 2026 года включительно.

Планируется, что поправки позволят облегчить проведение закупок для производителей, подтвердивших страну происхождения до введения балльной системы оценки, поскольку госзаказчики в таком случае не будут требовать наличия реестровой записи с указанием количества баллов, как того требует действующее постановление Правительства РФ № 1875, регламентирующее национальный режим закупок.

Новелла может коснуться продукции ряда производителей, получивших свои сертификаты до внедрения балльной системы оценки. Среди них, например, «Комплекс томографический рентгеновский «КТР» производства АО «НИПК «Электрон» (сертификат действует до декабря 2025 года) или УЗИ «РуСкан 50» и «РуСкан 60» производства «НПО «Сканер» (сертификаты до ноября 2025 года и сентября 2026 года).

В конце декабря 2022 года Правительство России утвердило балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медизделий. Изменения коснулись гелей-лубрикантов, спиртовых, медицинских, сорбционных салфеток, перевязочных материалов, раневых, атравматичных, гидрогелевых, антимикробных повязок, одноразовых пробирок и двусторонних игл для взятия венозной крови, инструментов для микрохирургии, шприцев-инъекторов, баллонных катетеров, средств по уходу за стомой, комплектов для остеосинтеза, а также коронарных стентов, покрытых и не покрытых лекарственным средством.

В августе 2023 года под балльную систему определения страны происхождения попали 18 видов медоборудования. В новую итерацию ужесточения вошли аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновское оборудование, стерилизаторы, УЗИ и лабораторное оборудование для работы с ПЦР. Для каждой из групп установлен перечень обязательных требований, а также список технологических операций, который должен выполняться на территории стран ЕАЭС для подтверждения происхождения продукции. Количество баллов учитывается с 2023 года, а минимальный порог для признания продукции евразийской или российской растет ежегодно до 2025 года.