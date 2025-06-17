Льготы по нацрежиму будут распространяться на отечественные препараты не только из перечня ЖНВЛП

Расширили поправки и общий перечень исключений, при которых не применяются запреты, ограничения и преимущества, предоставляемые по нацрежиму. Ранее к особому случаю относили только обязательства по офсетным контрактам, по которым одна из сторон должна была предоставить товар, произведенный исключительно на создаваемом или модернизируемом производстве. Теперь же в перечень исключений внесено шесть новых позиций, среди которых – приобретение товара для его воспроизведения по индивидуальному заказу.

Также в список случаев, при которых не будет применяться нацрежим, внесены закупки, инициируемые организациями, не являющимися заказчиками по нормам № 44-ФЗ или № 223-ФЗ. Льготы и ограничения, сообщается в документе, не будут распространяться на госконтракты, заключенные до 1 января 2025 года, на оборонные заказы, а также на приобретение товаров для служебного пользования.

Зафиксирован в изменениях и запрет на замену в ходе госпоставки лекарства, производимого до стадии синтеза молекулы на территории государств – членов ЕАЭС, на препарат, неполностью локализованный в таких странах. Тематическая норма будет действовать для контрактов, по которым подрядчик обещал предоставить полностью локализованное средство.

Помимо этого, правительство расширило список медизделий, для которых страну происхождения до 31 августа 2025 года можно подтвердить сертификатом, выданным уполномоченной организацией государства – члена ЕАЭС. В этот список, в частности, добавлены товары из числа медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли, медицинской одежды, специальных одноразовых хирургических изделий из нетканых материалов, некоторых видов медицинской мебели. Ранее такая мера распространялась на 39 медизделий.

Постановление о мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Правительство РФ утвердило в конце 2024 года. Нормы, распространяющие механизм «второй лишний» на госзакупки лекарств, подверглись критике со стороны отраслевого и пациентского сообществ. Профильные ассоциации указывали, в частности, на возможное появление дефицита препаратов и повышение их стоимости в случае утверждения нового механизма, некорректную работу системы прослеживаемости, которая должна верифицировать реальную страну происхождения и глубину локализации производства препаратов.

Двойственности в прочтении документа не удалось избежать и к апрелю 2025 года. Тогда профильному департаменту Минздрава РФ пришлось в ответ на запрос регионального ведомства разъяснять способы применения правительственного постановления. Департамент конкретизировал принципы структурирования постановления, обобщил правила применения прилагаемых к нему перечней, а также сформулировал причину создания некоторых механизмов.