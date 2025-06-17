Названы 10 самых высокооплачиваемых глав фармкомпаний 2024 года

Fierce Pharma опубликовала ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых генеральных директоров крупнейших фармацевтических компаний за 2024 год. Традиционно в списке доминируют руководители из США. Однако возглавил список Угур Шахин, врач-иммунолог, специализирующийся на исследованиях рака, основатель и руководитель немецкой компании BioNTech. Он превзошел всех конкурентов, получив ошеломляющую девятизначную сумму — €265 млн ($287 млн).

В разгар пандемии в 2021 году человек, сыгравший ключевую роль в разработке ведущей в мире вакцины от COVID-19, доктор медицины Угур Шахин из BioNTech, получил пакет заработной платы в размере €11,6 млн ($12,7 млн). Это скромная цифра, учитывая достижение немецкой компании, объединившейся с Pfizer для разработки мРНК-вакцины всего за 9 месяцев.

Однако в 2024 году 59-летний руководитель воспользовался опционом, которая компания выдала ему еще в 2019-м, на покупку ценных бумаг, в результате чего его пакет вознаграждения оказался почти в 10 раз больше, чем у любого другого CEO в биофармацевтической отрасли. BioNTech раскрыла эту информацию в своем годовом отчете за прошлый год.

Компания предоставила ему опцион на покупку 4 374 963 обыкновенных акций. Право исполнения опционов наступило в 2023 году, однако Шахин воспользовался им только в августе 2024 года. Благодаря опционному соглашению он приобрел акции по цене €13,74 ($15) за штуку. На дату исполнения опциона рыночная цена акций BioNTech составляла €73,68 при закрытии торгов.

Второе место в рейтинге снова досталось главе Eli Lilly Дэвиду Риксу. В компании он проработал более 25 лет. Получив опыт в маркетинге, продажах, разработке лекарств и международных операциях, он стал генеральным директором компании в январе 2017 года, а также был избран председателем совета директоров компании с июня того же года. Тогда он получил $15,8 млн, и с тех пор его вознаграждение продолжает расти. За свою работу в прошлом году Рикс заработал $29,2 млн, что на 10% больше, чем $26,6 млн, которые он получил в 2023 году.

Председатель правления и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла вернулся на третье место в рейтинге после резкого падения на седьмую позицию в прошлогоднем отчете. Хотя Pfizer переживает нелегкий переходный период после успешных лет, связанных с COVID-19, компания, по всей видимости, довольна усилиями Бурлы по руководству фармгигантом. Об этом свидетельствует 14-процентное повышение зарплаты, которое генеральный директор получил за свою работу в 2024 году.

Единственной женщиной, присутствовавшей в ежегодном списке 2024 года, как и в прошлогоднем, стала Решма Кевалрамани, президент и главный исполнительный директор биотехнологической компании Vertex Pharmaceuticals, базирующейся в Бостоне. Она встала у руля Vertex в 2020 году, проработав в компании два года главным медицинским директором.

За время ее работы в качестве генерального директора компании продажи Vertex выросли примерно на 77% по сравнению с базовым показателем в $6,2 млрд в 2020 году. За это время также были запущены новые лекарства, такие как препарат для редактирования генов CRISPR Casgevy и неопиоидный обезболивающий препарат Journavx.

CEO Компания Вознаграждение в 2024 году Вознаграждение в 2023 году Изменение 1 Угур Шахин BioNTech €265 млн ($287 млн) €3,1 млн ($3,4 млн) +8448% 2 Дэвид Рикс Eli Lilly $29,2 млн $21,6 млн +14% 3 Альберт Бурла Pfizer $24,6 млн $21,6 млн +14% 4 Роберт Брэдвэй Amgen $24,4 млн $22,6 млн +8% 5 Хоакин Дуато Johnson & Johnson $24,6 млн $28,4 млн -14% 6 Дэниел О’Дэй Gilead Sciences $23,7 млн ​​ $22,6 млн +5% 7 Роберт Дэвис Merck & Co. $23,2 млн $20,3 млн +13% 8 Паскаль Сорио AstraZeneca £17,92 млн ($22,9 млн) £13,85 млн ($17,7 млн) +29% 9 Решма Кевалрамани Vertex Pharmaceuticals $21,54 млн $20,59 млн +4% 10 Крис Бёрнер Bristol Myers Squibb $18,8 млн $8,5 млн +122%

Ранее Fierce Pharma представила рейтинг крупнейших компаний биофармацевтической отрасли за 2024 год. Прошлый год оказался плодотворным для роста выручки: только один из 20 представителей Big Pharma столкнулся с годовым падением продаж. У шести участников рейтинга из топ-20 в 2024 году наблюдался двузначный рост, тогда как в 2023 году таких показателей было всего два. Еще пять компаний зафиксировали рост выручки на 7-9%. В 2023 году таких показателей достигли только две компании.

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