«Промомед» выводит на рынок новое средство на основе семаглутида

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» сообщила, что выводит на рынок еще один препарат для терапии избыточной массы тела на основе семаглутида — «Велгия Эко». Он поступит в продажу в одноразовых инжекторах. От своей классической версии это средство отличается в том числе новой технологией производства, которая позволила отказаться от использования традиционных консервантов, таких как фенол или бензиловый спирт. Как сообщили GxP News в пресс-службе производителя, для пациентов он будет доступен уже в июне.

В «Промомеде» добавили, что препарат «Велгия Эко» производят на собственных мощностях компании от субстанции до готовой лекарственной формы. Линейка из традиционных пяти дозировок (от 0,25 до 2,4 мг) сохраняется, как в классической версии препарата. Каждая упаковка рассчитана на месячный курс применения.

По словам представителей компании, препарат предназначен для чувствительных пациентов и людей с сопутствующими заболеваниями печени и почек. Отсутствие консервантов, которые способны накапливаться в организме, позволит снизить у них риск побочных реакций. Внутри инжектора препарата только действующее вещество в буферном растворе, которое обеспечивает усвоение препарата.

В 2024 году «Промомед» вывел на рынок препарат «Велгия» на основе семаглутида для лечения ожирения любой степени тяжести. В отличие от ряда других средств, например «Квинсенты», также выпущенной «Промомедом», «Велгия» предназначена только для терапии избыточного веса. Сообщалось, что ФАС зарегистрировала цены на все пять терапевтических дозировок препарата – от 4279 до 10 271 рубля.

Семаглутид включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Осенью 2022 года датская компания Novo Nordisk, производитель референтных препаратов с таким МНН — «Оземпик» и «Вегови», уведомила Росздравнадзор о решении прекратить поставки. Тогда Правительство РФ выдало российским компаниям, в том числе «Промомеду» и «Герофарму», принудительную лицензию на семаглутид. После этого они получили право на производство своих продуктов на его основе.

По данным аналитической компании RNC Pharma, «Промомед» занял второй место среди производителей лекарств для лечения ожирения разных поколений на розничном рынке России (с мая 2024 года по апрель 2025-го). Первенство принадлежит «Герофарму», который занял 42,7% рынка. «Промомед» пока немного уступает: доля компании в этом сегменте составила 38,3%.

gxpnews