Минздрав будет вести реестр штаммов микроорганизмов и вирусов Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете вывесок на иностранных языках » Как изменится российский рынок БАД в сентябре Рынок биодобавок в России превзошел ассортимент лекарств, но сталкивается с вызовами: значительная доля рынка остается нелегальной, а потребление не растет. Эксперты видят решение в поэкземплярном учете БАД и внесудебных блокировках нелегальных продаж по аналогии с лекарственными средствами. Также рынок ждут поставки БАД через хабы ОАЭ и масштабный просветительский проект для преодоления низкой культуры потребления биодобавок. Количество позиций БАД в России превысило количество позиций по лекарственным препаратам. «На рынке России сейчас присутствует почти 2 тыс. производителей БАД, количество SKU превышает 31 тыс. Для сравнения: рынок лекарственных препаратов России включает 28 тыс. SKU», – рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк на конференции «Глобальные тренды и сотрудничество в сфере БАД: Россия, ОАЭ, Индия». Он также отметил резкое увеличение доли СТМ в аптечных продажах БАД: количество SKU выросло практически в 10 раз и на данный момент составляет более 3,5 тыс. Директор по развитию компании «ФК Пульс» Сергей Еськин указал на проблему оценки реальной емкости рынка из-за неучтенных каналов, включая трансграничную торговлю. Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков оценил объем серого рынка БАД примерно в 30%, или 40 млрд руб. Еськин подчеркнул, что поэкземплярный учет БАД и передача данных в ГИС МТ с 1 сентября 2025 года, установленные законом № 150-ФЗ, позволят определить истинную емкость рынка и влиять на нее, в том числе через внесудебную блокировку запрещенной информации о продаже биодобавок. Жестков подтвердил эффективность аналогичного инструмента блокировки сайтов на рынке лекарственных средств, существующего с 2021 года. По его словам, ежегодно блокируется более 100 тыс. онлайн-страниц с незарегистрированными лекарствами. «Мы эти рекорды на рынке БАД побьем очень быстро», – добавил он. Жестков пояснил, что алгоритм блокировки будет схож с применяемым для некачественных лекарственных средств. «Роспотребнадзор будет выявлять нарушения при онлайн-продаже БАД (отсутствие регистрации, умышленную регистрацию как пищевой добавки вместо БАД и т.п.), а Роскомнадзор направлять предписание об устранении нарушения в течение 24 часов. При неисполнении адрес будет внесен в реестр запрещенной информации с последующим техническим ограничением доступа. Алгоритм будет действовать и для маркетплейсов», – подтвердил он. Он также выразил надежду на то, что до конца года будут приняты пересмотренные пределы содержания одного биологически активного вещества (БАВ) на верхнем допустимом уровне, согласованные с научным сообществом и с Евразийской комиссией. Он напомнил, что в клинические рекомендации с 1 сентября будут внесены возможности вспомогательной терапии БАД, врачам дан «зеленый свет» в назначении биодобавок, которые войдут в перечень Минздрава. Пересмотр ВДУ (дозировки) для БАВ в БАД БАВ Действующий ВДУ Проект изменений Витамин С 900 мг 1000 мг Витамин Д 15 мкг (600 МЕ) 25 мкг (1000 МЕ) Витамин B6 6 мг 10 мг Витамин В12 9 мкг 30 мкг Пантотеновая кислота 15 мг 25 мг Биотин 150 мкг 900 мкг Лютеин 10 мг 20 мг Бета-глюканы 1 г 1 г (в СПП диетического лечебного и диетического профилактического питания 3 г бета глюканов из овса и ячменя) Данные СРО «Союз производителей БАД» По данным Росстата, которые привел Жестков, только 35% населения России употребляют биодобавки, несмотря на присутствие на рынке 2 тыс. производителей. «Доля БАД в продажах аптек не растет и составляет около 7%, что свидетельствует об отсутствии роста потребления. Покупатели предпочитают приобретать более дорогостоящие продукты через маркетплейсы и другие каналы», – отметил он, ссылаясь на цифры DSM Group. Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова констатировала отсутствие в России сформированной культуры приема БАД. Она подчеркнула необходимость социального просветительского проекта не только для пациентов, но и для провизоров, фармацевтов и специалистов, идущих работать на производство биодобавок. «Такой проект будет запущен осенью в коллаборации с СРО «Союз производителей БАД», – сказала она. Член генерального совета «Деловой России», основатель «Топ Нутришен» Юрий Клюшенков выразил уверенность в приходе на российский рынок международных трендов, в частности, использования БАД для профилактики или предотвращения рецидивов неинфекционных заболеваний. Он ожидает в ближайшее время появления данных о добавках, способных предотвращать или помогать в реабилитации после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Коллеги из Индии, по его словам, предлагают аюрведические растительные препараты, применяемые при заболеваниях почек, печени и мочевыводящих путей. «На российском рынке всегда превалировали БАД локального производства. В настоящее время 67% оборота БАД в рублях приходится на товары отечественных производителей и 33% – иностранных. В упаковках картина еще более наглядная: 84% БАД в упаковках – производства России и 16% — зарубежного производства», – обратил внимание на структуру рынка Шуляк. Трансграничная торговля Клюшенков отметил, что в ближайшее время может появиться пророссийская платформа при поддержке ОАЭ как дружественного хаба для поставок разнообразных БАД. При этом он уточнил, что законодательная база в ОАЭ для масштабного импорта, требующего сертификации продукции, уже подготовлена, а соглашение с сервис-партнерами в свободной экономической зоне Джебель-Али подписано. При этом сохранен лимит в 200 евро для поставок физическим лицам. Он сообщил, что Ozon и Wildberries уже открыли сервисные агентские центры в Дубае. «Текущее российское законодательство не полностью регулирует трансграничную торговлю внутри страны, ожидается принятие соответствующего закона к концу этого года или в следующем году», – подчеркнул он. Параллельно представители индийских компаний Microsynergy выразили заинтересованность в инвестициях в российский рынок БАД. Siddhayu и Uesupps объявили о запуске совместного проекта по выведению на российский рынок аюрведического ко-бренда. Также в ходе форума директор департамента электронной коммерции ЗАО «Эвалар» Сергей Багдасарян объявил о выходе компании на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока. Компания зашла на два ключевых для ОАЭ маркетплейса NOON и Amazon. По данным аналитиков компании, на рынке ОАЭ и Ближнего Востока в целом значимыми трендами потребительского поведения являются интерес к БАД для коррекции веса, для поддержания здоровой микрофлоры, а также продуктам для красоты и здоровья кожи и волос.

Фото: фото организаторов конференции Мария Гордеева

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