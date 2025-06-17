Правительство сократило срок действия льгот для российских препаратов

Правительство внесло изменения в правила национального режима для госзакупок. Срок действия 15%-ного преимущества для российских и евразийских стратегически значимых лекарств с полным циклом производства, не входящих в Перечень ЖНВЛП, сокращен с 31 декабря до 31 августа 2025 года.

Правительство утвердило Постановление № 879 от 10.06.2025 о внесении изменений в некоторые акты по вопросам предоставления национального режима при осуществлении госзакупок.

Согласно документу переносится срок действия 15%-ного преимущества для стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) российского или евразийского происхождения с полным циклом производства с 31 декабря на 31 августа 2025 года. Такие изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024. Само же 15%-ное преимущество для препаратов полного цикла теперь будет распространяться на препараты из перечня ЖНВЛП, такое дополнение было сделано в пп. «у» п. 4 Постановления 1875.

Директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Федоров рассказал «ФВ», что документом устраняется внутренняя несогласованность первоначальной редакции, в которой накладывается срок действия 15%-ных преимуществ для полного цикла (до 31 декабря) на срок вступления в силу «второго лишнего» для тех же СЗЛС полного цикла (с 1 сентября).