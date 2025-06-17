BioNTech выкупит конкурирующую биотехкомпанию за 1,25 млрд долларов

Две компании были ранее конкурентами на рынке препаратов от COVID-19. BioNTech одержала верх в этом противостоянии благодаря партнерству с фармгигантом Pfizer. Вместе они создали Comirnaty — первую мРНК-вакцину в истории, которую внедрили в медицинскую практику. Аналогичная разработка CureVac оказалась менее эффективной в клинических испытаниях и не смогла выйти в продажи.

После фиаско компания переключилась на противораковые средства, сократив 30% персонала. В прошлом году она продала права на вакцины от гриппа и коронавируса британскому концерну GSK за 1,45 млрд евро (примерно 1,7 млрд долл.).

Поглощение положит конец многолетним судебным тяжбам. CureVac долгое время обвиняла BioNTech в нарушении своих патентов на мРНК-технологии и претендовала на часть выручки от вакцин. Добиться выплат так и не удалось.

BioNTech тоже смещает акцент с вакцин на онкопрепараты. На прошлой неделе производитель заключил соглашение с Bristol-Myers Squibb на 11,1 млрд долл. Вместе они займутся исследованиями биспецифического антитела, который обещает стать конкурентом знаменитой «Китруды» (пембролизумаб).

Фото: biontech.com

Владимир Заболотских

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