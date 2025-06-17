«Озон Фармацевтика» объявила о старте SPO на Мосбирже

Российский производитель дженериков «Озон Фармацевтика» объявил о начале вторичного публичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. В его рамках инвесторам предложат от 55 до 82 млн бумаг, что соответствует примерно 5–7,5% от общего числа размещенных на бирже бумаг. Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. Сбор заявок продлится с 17 по 19 июня.

«SPO способствует расширению базы акционеров и увеличению ликвидности акций, в том числе в перспективе за счет включения в индекс Московской биржи», — отметили в пресс-службе компании.

Акции в рамках SPO будут предложены через ООО «Озон» — дочернюю структуру «Озон Фармацевтики». Ценные бумаги поступят от основателя компании Павла Алексеенко, но их количество у него не изменится: после SPO они будут возвращены ему через дополнительную эмиссию.

Инвесторы, участвующие в SPO, получат приоритетное право на покупку акций в последующем размещении по аналогичной цене. По данным пресс-службы компании, доля акций в свободном обращении после размещения может вырасти до 15,3%.

В 2024 году «Озон Фармацевтика» провела первичное публичное размещение акций (IPO), по результатам которого привлекла 3 млрд рублей. Компания продемонстрировала высокий уровень доверия инвесторов, разместив свои ценные бумаги по максимальной цене из заявленного диапазона (35 рублей за акцию) и достигнув рыночной капитализации в 38,5 млрд рублей. С тех пор котировки производителя выросли почти на 40%.

Компания заняла первое место в рейтинге лучших фармацевтических производителей России по версии Forbes в 2024 году. Ее продажи составили в прошлом году 49,4 млрд рублей. Следом расположились «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») и «Фармасинтез».

gxpnews