Роскачество проверит БАД «Омега-3»

Роскачество исследует категорию БАД «Омега-3», сообщил ТАСС руководитель организации Максим Протасов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, биологически активные добавки в стране исследуют систематически. Роскачество проверяет, не содержатся ли в них запрещенные вещества, а также не реализуют ли в магазинах и на маркетплейсах под видом БАД лекарства. В целом число карточек с нарушениями сокращается.

«Для нас важно проверять качество и безопасность, а также корректность маркировки на конкретных видах БАД. Одним из самых продаваемых является „Омега-3“, сейчас мы глубоко исследуем эту категорию и с точки зрения содержания омеги, и с точки зрения соответствия маркировки фактическому составу», — заявил Протасов.

Он добавил, что онлайн-ретейлеры принимают меры в отношении нарушителей по следам исследований Роскачества. Так, например, после мониторинга БАД на Wildberries появился раздел «Аптека». Продавцы теперь могут продавать такую продукцию только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами и только после тщательной проверки документов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий госрегулирование рынка БАД. Правительство РФ получило полномочия устанавливать критерии качества БАД и сырья для их изготовления в зависимости от влияния на здоровье человека.

Документ также предусматривает введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАД, не имеющих маркировки и запрещенных к продаже. Такие ресурсы будут попадать в реестр запрещенных сайтов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

gxpnews