В России создали противораковый состав с низкой токсичностью

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новый химический состав с повышенной противораковой активностью и практически нулевой токсичностью для здоровых тканей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, вещество в 50 раз эффективнее аналога, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Проект претендует на госфинансирование — первый этап экспертизы Минздрава РФ уже пройден. В случае успеха это может стать прорывом в создании доступных противораковых средств.

«Токсичность соединения мы определяли по методу Г. Н. Першина на мышах. По результатам экспериментов установлено, что, согласно действующей классификации, соединение относится к V классу практически нетоксичных препаратов. Полученные характеристики делают возможным использование данного соединения для создания новых лекарственных средств целенаправленного действия с низкой токсичностью в отношении здоровых тканей», — рассказал агентству один из авторов изобретения, заведующий лабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ, доктор биологических наук Александр Тимин.

В России пока нет зарегистрированных отечественных ингибиторов такого типа. Сейчас идет подготовка к доклиническим испытаниям соединения в соответствии с международными стандартами. Доклинические исследования препарата проводят в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, специалисты которого подтвердили потенциал разработки.

Для ускорения процесса ученые Политеха используют технологии искусственного интеллекта, анализируя big data для выявления связей между структурой соединений и их биологической активностью. Это позволит в дальнейшем удешевить вывод препарата на рынок.

Ранее сообщалось, что ученые СПбПУ разработали препарат, способный сохранить память человека, который эффективно работает при борьбе с болезнью Альцгеймера. Его успешно испытали на лабораторных животных, у которых были проблемы с памятью. При попадании в организм полученные соединения успешно преодолели гемостатический барьер.

gxpnews