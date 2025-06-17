Lilly покупает компанию по редактированию генов Verve Therapeutics за $1,3 млрд

Американский фармацевтический гигант Eli Lilly объявил о намерении приобрести бостонскую биотехнологическую компанию Verve Therapeutics, специализирующуюся на технологиях генного редактирования. Сумма сделки может достичь $1,3 млрд. На премаркете 17 июня акции Verve подскочили на 77,7% после объявления о потенциальном соглашении. Бумаги Lilly упали на 1% перед открытием торгов.

Согласно условиям соглашения, производитель лекарств приобретет Verve Therapeutics по цене $10,5 за акцию, что представляет собой премию в 67,5% к последней рыночной цене акций компании перед объявлением сделки. Сделка предусматривает авансовый платеж в размере почти $1 млрд и дополнительные $300 млн в зависимости от того, достигнет ли Verve определенных клинических результатов.

Verve Therapeutics разрабатывает линейку генно-редактирующих препаратов, направленных на устранение причин атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Эти методы лечения потенциально могут потребовать однократного применения в течение жизни.

Флагманская программа компании VERVE-102 представляет собой первый в своем классе препарат для in vivo редактирования гена PCSK9, связанного с регуляцией холестерина и сердечно-сосудистым здоровьем.

За последние годы Lilly заключила множество партнерских соглашений с компаниями, занимающимися редактированием генов, чтобы расширить портфолио за пределы своих популярных препаратов для снижения веса и лечения диабета. Сообщение о сделке появилось ровно через 2 года после того, как фармгигант выплатил Verve Therapeutics аванс в размере $60 млн за доклиническую разработку генно-редактирующей терапии для сердечно-сосудистых заболеваний.

Впоследствии Verve приостановила клинические исследования I фазы первоначальной программы редактирования гена PCSK9 из-за повышенного уровня печеночных ферментов и переключилась на разработку VERVE-102.

В 2023 году Lilly также дополнительно инвестировала $250 млн в Beam Therapeutics, получив права на участие в программах генного редактирования Verve, включая терапии, нацеленные на гены PCSK9 и ANGPTL3, регулирующие уровень холестерина в крови.

gxpnews