Novo Nordisk теряет канадский рынок из-за неоплаченной пошлины в $450

Датская фармкомпания Novo Nordisk потеряла патентную защиту в Канаде на одно из самых продаваемых противодиабетических средств — семаглутид, известный как «Оземпик» и «Вегови». Фармгигант не оплатил пошлину за продление патента на сумму $450 с учетом штрафа, сообщили на сайте канадского патентного ведомства. Из-за пренебрежения формальностями производители дженериков смогут начать продавать в стране более дешевые копии препарата в следующем году, а Novo лишится миллиардной выручки.

В последний раз компания провела платеж в 2018 году. В 2019-м регулятор направил напоминание, однако ответа не последовало. Патент аннулировали без возможности восстановления из-за устройства канадского законодательства.

Теперь канадский рынок открыт для дженериков. Несколько компаний уже подали заявки на выпуск аналогов семаглутида, в том числе швейцарская Sandoz. Запустить свои средства она планирует в 2026 году.

«Novo никогда не подавала заявку на патент в Канаде. Не знаю почему. Я уверен, что кто-то потерял работу после этого, но неважно. Это второй по величине рынок семаглутида в мире», — прокомментировал глава Sandoz Ричард Сейнор в интервью Endpoints.

В США патент Novo действует как минимум до 2032 года. Компании удалось защитить свои права в американских судах и урегулировать споры с потенциальными производителями дженериков. Однако в Канаде спрос подогревается трансграничной торговлей. Как отметил Сейнор, американцы могут совершать покупки в Канаде из-за существенной разницы в ценах между двумя государствами. Так, например, тысячи американских пациентов с диабетом регулярно ездят в страну, чтобы приобрести необходимый препарат, который стоит в Канаде в несколько раз дешевле.

Продажи «Оземпика» через канадские розничные аптеки принесли Novo Nordisk $2,5 млрд в 2024 году, что составляет 16% от общемировой выручки лекарства, которая составила около $15 млрд.

Ранее Novo Nordisk заявила, что ее генеральный директор Ларс Фруергор Йоргенсен уходит в отставку. Производитель отметил, что стремится восстановить свои пошатнувшиеся позиции в условиях растущей конкуренции на рынке препаратов от ожирения. Решение было принято на фоне конкурентного давления, особенно со стороны американской компании Eli Lilly.

gxpnews