«Апрель» рассказал о масштабных планах по приросту точек

Сеть «Апрель» поставила цель кратно вырасти по количеству точек за пять лет. Сейчас компания прирастает на 150 аптек ежемесячно. Представители сети рассказали, как отказались от заведующих и по какой системе оценивают первостольников.

К 2030 году сеть «Апрель» планирует вырасти с 9,5 тыс. до 30 тыс. аптек. О планах развития за счет централизации процессов рассказала директор по персоналу компании Ольга Радченко в ходе конференции «Зеленый крест» в Казани, передает корреспондент «ФВ».

«Мы находимся в процессе «апрелизации»: каждый месяц открываем 150 аптек. Мы разработали стандарты обслуживания, выкладки, торгового зала и организации всех процессов на каждом этапе развития», — отметила она.

Автоматизация процессов позволит сократить число управляющих аптеками.

«Мы ввели систему оцифровки работы каждого фармацевта и теперь четко понимаем, какой специалист маржинален, а какой уже неэффективен и с ним нужно попрощаться, — сообщила Радченко. — В аптеках больше нет заведующих, вместо них работают региональные менеджеры, которые сейчас управляют как минимум 30 аптеками, а к концу года — 100 аптеками и больше».

По данным аналитической компании AlphaRM, по итогам четырех месяцев 2025 года «Апрель» занимает первую строчку рейтинга с долей розничного рынка 10,5% по объему продаж. Также аналитики фиксируют рост количества М&А-сделок в аптечном ритейле в I квартале. Они связывают динамику со стремлением консолидировать успешные кейсы раньше конкурентов. Общее количество аптечных учреждений в сделках за январь — апрель 2025 года составило 1380, а за 2024 год — 2060.

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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