Суд признал банкротом пензенскую аптечную сеть «Фармация»

Суд признал банкротом ОАО «Фармация» и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на полгода. Суд также утвердил конкурсного управляющего компании.

Арбитражный суд Пензенской области признал банкротом пензенскую аптечную сеть «Фармация» и открыл в отношении нее конкурсное производство сроком на 6 месяцев, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Конкурсным управляющим утвержден член Союза арбитражных управляющих «Континент» Данил Долин.

Банкротство предприятия инициировал банк «Санкт-Петербург», заявив требования к фармсети в объеме 103,3 млн руб. Расчетная стоимость активов пензенской «Фармации», включая сеть аптек, склад, три медицинских центра, составила около 1,3 млрд руб. В августе 2024 года Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе судебное решение о введении процедуры наблюдения в ОАО «Фармация». «Фармация» является поручителем ООО «Биотэк» по кредитам, привлеченным в банке «Санкт-Петербург».

В марте 2021 года был арестован основатель «Биотэка» Борис Шпигель. В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал его виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву (получил 12 лет строгого режима за получение взяток) и назначил Шпигелю наказание в виде 11 лет строгого режима. В конце августа 2024 года Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.

Защита Шпигеля ходатайствовала освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Адвокаты указывали, что он более 3,5 года непрерывно находится в СИЗО, и состояние его здоровья оценивали как «катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти». Но суд переносился четыре раза. Шпигеля освободили от отбывания наказания в ноябре 2024 года.

В марте 2025 года Арбитражный суд Москвы начал банкротство дочери основателя «Биотэка» Светланы Шпигель. До этого Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 8,2 млрд руб. Ответчиками выступили Шпигель, Белозерцев и другие фигуранты, а также пять юридических лиц фармхолдинга.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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