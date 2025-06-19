Сбер и «Деловая Россия» договорились о развитии ИИ-фармацевтики

Сбербанк и «Деловая Россия» подписали соглашение о совместном формировании новой отрасли — ИИ-фармацевтики. Документ предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) на всех этапах жизненного цикла лекарств — от подбора молекулы до мониторинга эффективности терапии.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель «Деловой России» Алексей Репик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве по созданию новой ИИ-фармацевтической индустрии. Стороны заявили, что инструменты будут использоваться:

при подборе терапевтических мишеней и оптимизации молекул;

в планировании и анализе клинических исследований;

в организации персонализированного лечения и дистанционного наблюдения за пациентами.

«Мы вступаем в эпоху, когда искусственный интеллект трансформирует не только отдельные отрасли, но и всю архитектуру российской экономики. Такой поворотный момент является логичным в рамках индустриальной революции», — считает Репик.