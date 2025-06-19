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Сбер и «Деловая Россия» договорились о развитии ИИ-фармацевтики

Герман Греф

Сбербанк и «Деловая Россия» подписали соглашение о совместном формировании новой отрасли — ИИ-фармацевтики. Документ предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) на всех этапах жизненного цикла лекарств — от подбора молекулы до мониторинга эффективности терапии.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель «Деловой России» Алексей Репик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве по созданию новой ИИ-фармацевтической индустрии. Стороны заявили, что инструменты будут использоваться:

  • при подборе терапевтических мишеней и оптимизации молекул;
  • в планировании и анализе клинических исследований;
  • в организации персонализированного лечения и дистанционного наблюдения за пациентами.

«Мы вступаем в эпоху, когда искусственный интеллект трансформирует не только отдельные отрасли, но и всю архитектуру российской экономики. Такой поворотный момент является логичным в рамках индустриальной революции», — считает Репик.

«Искусственный интеллект поможет создать принципиально новую AI-фармацевтическую индустрию. Она откроет возможности для разработки прорывных решений в области цифровизации ключевых процессов фармацевтической отрасли, создания персонализированной медицины и лекарственных препаратов. Лекарства будут создаваться быстрее, эффективнее и с учетом уникальных особенностей каждого пациента», — заявил Греф.

Также в развитие инициативы подписано отраслевое соглашение между Центром индустрии здоровья Сбера, AIRI и «Р-Фарм». Партнеры сосредоточатся на цифровизации производственных процессов и выпуске комбинированных продуктов, совмещающих препарат, медицинское изделие и программное обеспечение.

Согласно плану, участники альянса обеспечат полный цикл разработки и вывода на рынок высокотехнологичных лекарств, включая субстанции и готовые формы.

Накануне подобное соглашение было подписано с другой фармкомпанией. Как писал «ФВ», новые лекарства с помощью ИИ будут делать Сбер, Институт AIRI и «Промомед». Искусственный интеллект обеспечит обработку больших объемов данных, позволит оптимизировать поиск целевого решения для новых препаратов, а также развивать индивидуальный подход к лечению пациентов (персонализированную медицину). Кроме того, партнеры разработают специальную платформу для интегрированного подхода к применению ИИ-решений в фармкомпаниях: биоинформатический анализ, анализ биомедицинских данных, анализ данных рынка и другие инструменты поддержки принятия решений будут доступны в едином программном комплексе.
Фото: Росконгресс / Александра Терлецкая

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19 июня, 2025 | Просмотров: 102