Минздрав утвердил перечень оборудования для центров здоровья

Минздрав принял документ, которым утвержден перечень оборудования для выявления хронических заболеваний в центрах здоровья. В него вошли тонометры, спирометры, весы и другие медизделия.
Минздрав утвердил перечень оборудования для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний для оснащения центров здоровья для взрослых в структуре медицинских организаций. Приказ № 183н от 11.04.2025 был опубликован на портале правовой информации.
В перечень оборудования включили следующие наименования медицинских изделий:
- тонометры (автоматические, механические или телеметрические);
- экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови;
- анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглабина (смокелайзер);
- спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками);
- весы;
- ростометр;
- биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (определение соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме).
Перечень утвержден в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», который является частью госпрограммы «Развитие здравоохранения».
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik