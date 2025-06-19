Минздрав утвердил перечень оборудования для центров здоровья

Минздрав принял документ, которым утвержден перечень оборудования для выявления хронических заболеваний в центрах здоровья. В него вошли тонометры, спирометры, весы и другие медизделия.

Минздрав утвердил перечень оборудования для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний для оснащения центров здоровья для взрослых в структуре медицинских организаций. Приказ № 183н от 11.04.2025 был опубликован на портале правовой информации.

В перечень оборудования включили следующие наименования медицинских изделий:

тонометры (автоматические, механические или телеметрические);

экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови;

анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглабина (смокелайзер);

спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками);

весы;

ростометр;

биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (определение соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме).

Перечень утвержден в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», который является частью госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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