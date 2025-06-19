Минздрав одобрил исследование первого отечественного биоаналога орфанного препарата «Коселуго»

Компания «Амедарт» получила разрешение Минздрава на проведение сравнительного клинического исследования биодоступности и биоэквивалентности первого биоаналога орфанного препарата «Коселуго». Лекарственное средство предназначено для лечения нейрофиброматоза 1-го типа у детей.

Компания «Амедарт» начнет одноцентровое открытое адаптивное рандомизированное исследование относительной биодоступности и биоэквивалентности препаратов «Селуметиниб» и «Коселуго» (МНН селуметиниб) у здоровых добровольцев. Соответствующая запись появилась в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Исследование будет проходить на базе Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук. В нем примут участие всего 40 человек. Планируется сравнить скорость и степень абсорбции с последующей оценкой биоэквивалентности препаратов в форме капсул в дозировке 25 мг после приема натощак. Испытания должны завершиться до конца 2027 года.

Селуметиниб представляет собой селективный ингибитор митоген-активируемой протеинкиназы 1-го и 2-го типов (МЕК 1/2), который предназначен для лечения нейрофиброматоза 1-го типа у детей. Оригинальное лекарственное средство производит компания AstraZeneca. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2021 году и с того же времени входит в список орфанных.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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