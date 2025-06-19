Eli Lilly купит разработчика генных терапий от болезней сердца за 1,3 млрд долларов

Eli Lilly купила биотехнологическую компанию Verve Therapeutics за 1,3 млрд долл. Американский фармгигант получит права на генные терапии от сердечно-сосудистых заболеваний.

Eli Lilly заключила соглашение о приобретении биотехнологической компании Verve Therapeutics за 1,3 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе.

Американский фармгигант заплатит около 1 млрд долл. авансом (по 10,5 долл. за акцию — на 67,5% больше их реальной биржевой стоимости). Остальная сумма будет перечислена при полном завершении клинических испытаний препарата VERVE-102 в течение десяти лет.

Verve создает генные терапии для лечения атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. VERVE-102 — одна из них. Эта разработка блокирует синтез белка PCSK9, регулирующего уровень холестерина в крови, но его подавление приводит к значительному снижению липопротеинов низкой плотности, вызывая атеросклероз. В ней используются липидные наночастицы для доставки активного вещества в клетки, делая производство менее затратным по сравнению с другими генными терапиями.

VERVE-102 проходит Ib-фазу исследований. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) гарантировало ускоренное рассмотрение заявки на регистрацию препарата.

Verve основан в 2018 году. Два года назад стартап продал Eli Lilly права на аналогичные генные терапии за 60 млн долл.

Год назад биотехнологическая компания приостановила I фазу испытаний своего первого препарата, нацеленного на PCSK9. У участников отмечен повышенный уровень печеночных ферментов — это указывает на повреждение клеток органа, которое может привести к летальному исходу. На днях Sarepta Therapeutics сообщила о втором случае смерти от острой печеночной недостаточности после получения генной терапии Elevidys (delandistrogene moxeparvovec), одобренной для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.

Для Eli Lilly это третья крупная сделка за 2025 год. В январе корпорация заплатила Scorpion Therapeutics 2,5 млрд долл. за противоопухолевый препарат, а в мае купила разработчика неопиоидных обезболивающих SiteOne Therapeutics за 1 млрд долл.

Фото: lilly.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik