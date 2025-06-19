Петр Белый предложил ввести санкции за злоупотребление патентным правом

За неоправданную монополию необходимо предусмотреть ответственность оригинатора препарата, заявил основатель «Промомеда» Петр Белый. Он предложил установить правила для таких случаев.

Председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый предложил ввести ответственность за злоупотребление патентным правом в противовес санкциям за нарушение патентных прав. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ФВ».

«Мы должны сделать ответственность за нарушение или незаконную монополизацию рынка адекватной для обеих сторон процесса. Мы должны, скорее всего, подтвердить статус того, что проверка на прочность патентов – это очень важная социальная функция. И третье, мы должны договориться о правилах, как это делать», — сказал Белый.

Он добавил, что за последние 1,5 года более 30 патентов на лекарства иностранных компаний были аннулированы.

Фото: скрин с трансляции

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