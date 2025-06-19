AlphaRM сообщила о росте числа М&А-сделок в аптечном ритейле

Количество М&А-сделок в аптечном ритейле в I квартале 2025 года растет, фиксируют в AlphaRM. Аналитики связывают динамику со стремлением консолидировать успешные кейсы раньше конкурентов.

Количество сделок на аптечном рынке за четыре месяца 2025 года приближается к объему сделок за весь 2024 год, рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева, выступая на конференции «Зеленый крест» в Казани, передает корреспондент «ФВ».

В 2024 году была зафиксирована 91 сделка, а за I квартал 2025 года — 84. Общее количество аптечных учреждений в сделках за январь — апрель 2025 года составило 1380, а за 2024 год — 2060. Среднее количество точек в сделках в прошлом году — 23, а за 4 месяца 2025 — 16.