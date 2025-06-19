Минздрав намерен изменить правила платы за участие в КИ лекарств

«Положения законопроекта направлены на нивелирование риска возникновения конфликта интересов исследователей, соисследователей, а также на обеспечение их независимости от заинтересованных лиц при проведении клинических исследований», — указано в пояснительной записке к проекту.

Как рассказала «Коммерсанту» директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова, принятие документа может привести к замедлению сроков проведения клинисследований в России. Она привела в пример Белоруссию, где запрет на заключение договоров напрямую с исследователями действует уже несколько лет, а КИ проходят медленно и редко.

«Медицинские организации все же далеко не всегда будут готовы мотивировать исследователей в том же размере, что и фармкомпания, следовательно, у специалистов снизится мотивация принимать участие в этих мероприятиях», — поделилась эксперт.

Ранее в интервью «ФВ» Завидова сообщила, что число международных многоцентровых клинических исследований в России достигло своего исторического минимума за последнее десятилетие. Уже два года их проводится не более 20.

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