Фармкомпании завоевали награды на фестивале «Каннские львы»

Это редкое наследственное нейродегенеративное заболевание поражает нервную систему и сердце. Оно встречается примерно у одного из 50 тыс. человек в мире. Лекарство действует путем активации фактора транскрипции Nrf2. В норме этот белок защищает клетки от повреждения продуктов окисления, но не функционирует должным образом при болезни Фридрейха.

Biogen создала серию из девяти роликов для социальных сетей с элементами черного юмора. В них актер исполняет роль немецкого невролога Николауса Фридрейха, открывшего заболевание в 1863 году, и объясняет особенности патологии понятным языком.

В категории «Здоровье» гран-при достался Ogilvy Singapore. Сингапурская компания сделала рекламу для корпорации Unilever под названием «Vaseline Verified» («Проверенный вазелин»). В ней показывается различное применение известной мази.

«Каннские львы» проходили с 16 по 20 июня. Это ежегодный международный фестиваль, который отмечает лучшие рекламные ролики.

Фото: canneslions.com