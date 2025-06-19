ФАС отменила согласование цены на «Диплам» для лечения СМА

ФАС отменила решение об утверждении предельной цены на «Диплам» (МНН рисдиплам) для терапии СМА в связи с приостановкой действия регудостоверения на него. Препарат был зарегистрирован в России в декабре 2024 года, но уже в апреле 2025 года его регистрация была приостановлена.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила свое решение о согласовании предельной отпускной цены на лекарственный препарат с МНН рисдиплам (ТН «Диплам») в связи с приостановкой действия регистрационного удостоверения на него, следует из данных базы решений и правовых актов ФАС.

Речь идет о дженерике препарата «Эврисди» от Roche, который относится к средствам для лечения заболеваний костно-мышечной системы и представляет собой модификатор сплайсинга предшественника мРНК гена выживаемости двигательных нейронов 2 (SMN2), разработанный для лечения СМА. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2020 году, а в 2022 году вошел в Перечень ЖНВЛП.