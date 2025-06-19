Представитель Roche предложила упростить условия вывода на рынок инновационных препаратов

Снять барьеры для выхода инновационных препаратов на российский рынок — независимо от страны происхождения предложила руководитель направления по развитию здравоохранения компании Roche Валерия Лемешко. По ее словам, затруднения возникают на всех этапах жизненного цикла инновационного препарата — от регистрации до поставок.

Диалог по доступу инновационных препаратов должен вестись без деления на иностранные и российские разработки. Барьеры нужно убирать «для всех инноваций», сбалансированные меры могут быть выгодны и для здравоохранения, и для производителей. «Мы действительно верим в то, что включение инноваций и в систему лекарственного обеспечения — это обоюдно важная задача не только для производителя, но и для системы здравоохранения. И здесь очень важно иметь прозрачный диалог и понимать, какие есть ожидания у регулятора, чему мы должны соответствовать. Сегодня, честно признаюсь, мы не всегда это понимаем», — заявила руководитель направления по развитию здравоохранения компании Roche Валерия Лемешко в рамках ПМЭФ, передает корреспондент «ФВ».

По словам спикера, предложения касаются не только иностранных производителей, а в равной степени всех участников рынка, разрабатывающих и внедряющих инновации.