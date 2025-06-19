«Акрихин» и «Активный Компонент» локализуют препараты для ССЗ и диабета

«Акрихин» и «Активный Компонент» договорились о стратегическом партнерстве. Компании расширят сотрудничество в области производства полностью локализованных препаратов для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Президенты АО «Акрихин» и АО «Активный Компонент» Денис Четвериков и Александр Семенов заключили меморандум о стратегическом партнерстве в рамках ПМЭФ-2025. Документ предполагает углубление сотрудничества по полному циклу локализации лекарственных препаратов, в первую очередь — для терапии сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, сообщили в пресс-службе «Акрихина».

Компании уже имеют опыт взаимодействия в антигистаминном и дерматологическом сегментах. С 2021 года объем контрактов между компаниями вырос в четыре раза. По оценкам, к 2030 году годовой объем продаж полностью локализованных препаратов «Акрихина» превысит 6 млрд руб., а общий объем — 25 млрд руб.