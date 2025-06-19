Записи в реестре российской промпродукции будут аннулировать за непредставление отчетов

Правительство расширило основания для исключения записей из реестра российской промышленной продукции. Их будут аннулировать за нарушение сроков предоставления ежегодных отчетов о выпуске продукции. Также изменится подход к определению места происхождения для медицинской одежды, в том числе из нетканых материалов.

Правительство утвердило изменения в правила формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 719 от 17.07.2015. Поправки вносятся Постановлением Правительства РФ № 901 от 16.06.2025. Документ опубликован на портале правительства.

Расширен перечень оснований для исключения Минпромторгом реестровых записей из реестра, утвержденный п. 41 правил формирования реестра. Аннулирование записей грозит тем производителям, кто своевременно не представит информацию о произведенной и отгруженной продукции, в отношении которой сформирована реестровая запись.