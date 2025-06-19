Regeneron проиграла аукцион по покупке обанкротившейся компании 23andMe ее основательнице

Энн Воджицки через некоммерческую организацию выкупила собственную компанию 23andMe за 305 млн долл. на аукционе. Предпринимательница победила на торгах фармгиганта Regeneron.
Энн Воджицки выиграла аукцион, на котором продавалась основанная ей компания 23andMe, выпускающая ДНК-тесты. Предпринимательница предложила за покупку 305 млн долл., говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что деньги поступят от некоммерческой организации TTAM Research Institute, которую возглавляет Воджицки. Сделка завершится после того, как будет одобрена судом.
Изначально победителем торгов признан фармацевтический гигант Regeneron Pharmaceuticals. В прошлом месяце производитель выразил готовность приобрести активы 23andMe за 256 млн долл. Однако Воджицки добилась пересмотра итогов, утверждая, что получила финансирование от неназванной компании из списка 500 крупнейших в США по размеру выручки (известны также как Fortune 500).
Указывается, что новое руководство 23andMe сохранит прежний перечень услуг. Дополнительно планируется внедрить новые методы защиты данных клиентов, а также предоставить им возможность удалять предоставленные сведения о своей ДНК из базы данных и отказываться от участия в исследованиях.
Воджицки учредила компанию в 2006 году. Год спустя калифорнийский стартап получил 3,9 млн долл. инвестиций от техгиганта Google, одним из основателей которого был ее муж Сергей Брин. Пара развелась в 2015 году.
23andMe принадлежит создание первого набора для ДНК-теста, позволяющего узнать предрасположенность к тем или иным заболеваниям, особенности организма и родословную. Для анализа был нужен только образец слюны. В 2008 году журнал Time назвал эту разработку «изобретением года».
В 2021 году рыночная стоимость компании достигла своего пика в 6 млрд долл. Однако впоследствии она столкнулась с резким падением спроса из-за одноразового характера продаваемых ею товаров и хакерской атакой, которая привела к утечке конфиденциальной информации о ДНК миллионов клиентов. В марте этого года 23andMe подала заявление о защите от банкротства.
Фото: blog.23andme.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik