Минпромторг предложил 30%-ную преференцию для производителей по полному циклу

Фармпроизводители полного цикла смогут получить 30%-ную преференцию при госзакупках по перечню СЗЛС. Такая мера заложена в проект постановления, который Минпромторг готовится вынести на публичное обсуждение.

Производители лекарств, выпускающих продукцию по полному циклу, смогут получить 30%-ную преференцию при госзакупках по списку стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Такая мера предусмотрена в проекте постановления, который находится на стадии согласования, после чего его вынесут на публичное обсуждение. Об этом на ПМЭФ заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, передает корреспондент «ФВ».

По ее словам, перечень СЗЛС будет структурирован по уровням локализации: в первом разделе будет применяться правило «второй лишний», во втором — 30%-ная преференция для препаратов полного цикла.

«Для полного цикла, для второго раздела, и тоже спасибо большое Минфину, что они пошли нам навстречу, мы предполагаем, что будет действовать — и это особенность для фармрынка — 30%-ная преференция», — сообщила она.

Также в рамках подготовки к запуску новой системы сохраняется эксперимент по прослеживаемости, позволяющий подтвердить локализацию. «Мы буквально на днях тоже вывесили новый проект постановления, где эксперимент этот продлеваем как раз до 1 сентября, чтобы было больше возможностей у производителей потестировать эту систему», — отметила Приезжева.

В пилоте участвуют 73 организации, из них 50 — производственные компании.

В начале июня Минпромторг предложил продлить срок окончания эксперимента по прослеживаемости лекарств и сырья, используемого для их производства до 31 августа. Предполагается, что система заработает вместе с запуском механизма «второй лишний».

Фото: Росконгресс / Сергей Кулаков

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