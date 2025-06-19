В Подмосковье за 15 млрд построят завод по производству детских сухих смесей

Земельный участок площадью 10 га для завода с полной локализацией производства передан инвестору по льготной программе. На предприятии появится более 170 рабочих мест. По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, ввод завода в эксплуатацию состоится в 2027 году.

О планах создания производства сухих молочных смесей для детей в Можайском городском округе подмосковное ведомство сообщало еще осенью 2024 года. На тот момент не уточнялось, кто будет реализовывать проект. В анонсе фигурировали «российские и иностранные инвесторы из дружественных стран», а объем вложений оценивался в 11,2 млрд рублей.

Ранее на ПМЭФ-2025 Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «ФармЭко» и Сбербанк подписали трехстороннее соглашение о создании в городском округе Черноголовка производства по выпуску препаратов для лечения онкозаболеваний. Объем вложений в проект составит 9,1 млрд рублей, причем часть инвестиций направит Сбербанк. Старт работы объекта намечен на 2029 год.

Для реализации инвестпроекта фармкомпания уже получила в аренду земельный участок (30 тысяч кв. м). Площадь самого производства составит более 10 тысяч кв. м. Екатерина Зиновьева рассказала, что на предприятии будет создано 150 рабочих мест.