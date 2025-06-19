РФПИ и УК «Первая» инвестируют 1 млрд рублей в Medical Visual Systems

Кроме того, средства дадут компании возможность продолжить разработку собственной экосистемы сервисов и приложений для хирургии (в том числе с использованием технологий на основе искусственного интеллекта) и выйти со своими продуктами на рынок Индии, Казахстана и других стран БРИКС.

Medical Visual Systems основана в 2015 году в Санкт-Петербурге. В портфеле компании – линейка решений в области комплексных систем телемедицины, а также ПО собственной разработки для планирования загрузки операционных, создания видеоархивов операций, видеоменеджмента внутри операционной и оперблоков.

Флагман MVS – «умная» операционная MVS Vega. Решение представляет собой единое хирургическое рабочее пространство, снабженное системой визуализации и управления многофункциональным хирургическим оборудованием. Комплекс обеспечивает непрерывность процессов оказания медпомощи, снижая риски и простои и повышая безопасность процедур в целом.

По состоянию на 2025 год компания реализовала более двухсот успешных проектов в частных и государственных медучреждениях в 25 городах России, в том числе в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Республике Беларусь.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Медицинские системы визуализации» (юрлицо MVS) являются Андрей Кобец (71,48%), Кирилл Запутряев (11%) и Андрей Лукьянов (0,83%). В 2024 году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 228,3 млн рублей.

В декабре 2022 года в MVS вложился Венчурный фонд Национальной технологической инициативы под управлением Kama Flow. Объем инвестиций составил 325 млн рублей. Тогда сообщалось, что вложения будут направлены на дальнейшее развитие продуктов компании – интегрированной операционной и «умной» реанимации MVS, мультимедийной библиотеки хирургических вмешательств Medikt.