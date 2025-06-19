«ФармЭко» построит производство онкопрепаратов в Московской области за 9 млрд рублей

Для реализации инвестпроекта фармкомпания уже получила в аренду земельный участок (30 тысяч кв. м). Площадь самого производства составит более 10 тысяч кв. м. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на предприятии будет создано 150 рабочих мест.

Генеральный директор ООО «Ирвин 2» (входит в состав «ФармЭко») Михаил Степанов отметил, что предприятие после ввода в эксплуатацию будет выпускать 18 лекарственных препаратов по полному циклу. Планируемая выручка от продаж составит 8–10 млрд рублей в год. Ориентировочно инвестиции окупятся в течение 10 лет.

ГК «ФармЭко» основана в 2001 году, занимается производством и дистрибуцией лекарств. Производственные площадки группы расположены в Москве, Подольске (Московская область), Рязани и Новосибирске.

В марте 2025 года новым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стала биотехнологическая компания «БиоДжет», входящая в ГК «ФармЭко». Она будет производить лекарства для таргетной терапии онкологических заболеваний. В комплекс, где будут разрабатываться и производиться препараты, планировалось вложить не менее 5 млрд рублей.