Китайские биотех-компании активно наращивают присутствие на международном рынке. Обзор

Еще одна подобная сделка в июне 2025 года была анонсирована китайской Hanson Pharmaceutical, которой американская Regeneron Pharmaceuticals выплатила $80 млн в качестве аванса за права на экспериментальный препарат от ожирения – двойной агонист рецепторов GLP-1/GIP. Hanson Pharmaceutical сможет получать поэтапные платежи в размере $1,9 млрд в ходе последующих исследований и вывода средства на рынок, а также роялти в размере более 10% от объемов дальнейших продаж лекарства.

Акции 3SBio за полгода выросли на 283%. Ценные бумаги другого китайского разработчика – RemeGen – выросли в цене на 270% на фоне заявления организации о внимании к своим проектам со стороны транснациональных компаний. В истории RemeGen уже имеются крупные сделки. В 2021 году компания заключила с американской Seagen лицензионное соглашение на $2,6 млрд на противораковый препарат disitamab vedotin. Спустя два года Seagen слилась с Pfizer. Фармгигант получил при этом и лицензию на disitamab vedotin, который в 2024 году принес $200 млн убытков из-за конкурентных разработок на рынке.

Эксперты говорят Bloomberg, что биотехнологические компании Китая проходят DeepSeek Moment: они прямо сейчас влияют на мировой рынок, как и большая языковая модель (LLM) искусственного интеллекта DeepSeek – с зимы 2025 года. Эту LLM, на разработку которой потрачено менее $6 млн, в Китае анонсировали в январе 2025 года, а эксперты и пользователи почти сразу нарекли ее «убийцей» лидера в этой сфере – американского ChatGPT, в создание которого OpenAI направила кратно большие вложения. Кроме того, всего за неделю с анонса DeepSeek на $600 млрд снизилась капитализация американского техногиганта Nvidia (который активно вкладывается в ИИ, в том числе для разработки лекарств). Однако на родной рынок DeepSeek, ожидаемо, повлиял благоприятно: индекс MSCI China, отражающий динамику акций китайских компаний высокой и средней капитализации, вырос за месяц на 26%. Похожий эффект сейчас переживает и биотехфарма.

В информагентстве Reuters подсчитали, что только за первую половину июня 2025 года американские фармкомпании заключили с китайскими разработчиками 14 сделок по лицензированию лекарств: они предусматривают права на разработку, производство и коммерциализацию фармпродукции в обмен на поэтапные выплаты. Их общая потенциальная стоимость достигает $18,3 млрд рублей. За весь прошлый год, как отмечают аналитики, было заключено только 27 подобных контрактов.

Эксперты, опрошенные Reuters, прогнозируют сохранение тенденции роста числа соглашений и связывают ее со скорым прекращением патентной защиты на дорогостоящие терапии международных фармпроизводителей. Представитель американского многонационального независимого инвестиционного банка Raymond James Financial отметил, что примерно треть активов, лицензированных международными отраслевыми операторами в 2024 году, были разработаны в Китае.

Также эксперты отмечают, что лицензионные соглашения позволяют обойти пошлины, действующие в США: нормативные правовые акты позволяют президенту США Дональду Трампу вводить тарифы на товары, но они не могут затрагивать интеллектуальную собственность.

Однако некоторые аналитики высказывают мнение, что ажиотаж вокруг недавних лицензионных сделок в китайском биотехе – разовое явление. Но так или иначе, регион становится все более привлекательным для зарубежных компаний. Доля Китая на мировом рынке новых клинических испытаний, спонсируемых биофармацевтической промышленностью, выросла с 8% в 2013 году до 29% в 2023 году, согласно отчету IQVIA. Похожие показатели выявила и другая аналитическая компания, специализирующаяся на мировом фармрынке, – Citeline: в ее мартовском отчете сообщается, что доля Китая в сегменте разработки препаратов составляет почти 30%, в то время как у США – 48%.

Управляющий китайским инвестиционным фондом Franklin Templeton Николас Чуи в комментарии для Bloomberg указал, что торговая война, которую намеревается вести Дональд Трамп, в целом оказала негативное влияние на многие компании Китая, однако и тут страна может получить выгоду и вернуть уехавших специалистов обратно для создания большего потенциала для проведения новых исследований. Такие изменения связывают с попытками новой администрации США в конце мая 2025 года ужесточить визовую политику для китайских студентов и с сокращением в Штатах объемов госфинансирования научных исследований, в том числе в сфере медицины и фармацевтики. В мартовском опросе журнала Nature из 1 600 американских ученых-респондентов 75% заявили, что рассматривают возможность покинуть США из-за «сбоев», вызванных новой политикой президента.

На ситуацию оперативно реагируют и регуляторы Китая: Национальное управление по лекарственным средствам (NMPA) 16 июня 2025 года предложило сократить период ожидания результатов клинических исследований лекарственных средств с нынешних 60 рабочих дней до 30. Ускоренная процедура, как планируется, будет применяться к ключевым препаратам, пользующимся поддержкой китайского правительства, а также к средствам для лечения онкологических и редких заболеваний у детей. Коме того, механизм будет распространяться на международные разработки и исследования, возглавляемые китайскими учеными.

Фото: freepik.com/автор: jcomp

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