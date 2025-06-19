По итогам ЭКГ-рейтинга высший статус получила компания «Р-Фарм»

В рамках Петербургского экономического форума состоялось награждение участников, получивших лучшие результаты по итогам ЭКГ-рейтинга, национальной системы оценки деловой репутации бизнеса. Группа компаний «Р-Фарм» стала лидером рейтинга.

ЭКГ-рейтинг — это комплексная оценка «здоровья» компаний, которая позволяет определить уровень их надежности, социальной и экологической ответственности. Его миссия — объединить усилия государства и бизнеса для достижения национальных целей развития и формирования современной корпоративной культуры.

Рейтинг строится на таких принципах, как доступность, большой охват, надежность, актуальность и прозрачность. Он учитывает не только глобальные, но и национальные приоритеты: бизнес рассматривается как участник достижения государственных целей.

Система оценки деловой репутации охватывает три направления: экологические параметры, кадровую политику и взаимодействие с государством. Учитываются использование наилучших доступных технологий, реализация экологических проектов и наличие политики устойчивого развития; условия труда, социальные гарантии для сотрудников и участие в благотворительных инициативах; финансовая устойчивость компании, инвестиции в развитие регионов присутствия и другое.

ЭКГ-рейтинг насчитывает свыше 7 миллионов участников, что делает его одним из самых масштабных в России. Представители бизнеса, получившие высокую оценку, могут рассчитывать на комплекс мер государственной поддержки.

«Для нас высокий результат в ЭКГ-рейтинге является важным сигналом: системная работа «Р-Фарм» в интересах общества не остаётся без внимания. Мы производим препараты для терапии социально значимых заболеваний, которые определяют продолжительность и качество жизни пациентов в России и за рубежом. Нам важно быть частью больших изменений — выстраивать производство по лучшим стандартам, вкладываться в развитие фармацевтической отрасли, поддерживать отечественную систему здравоохранения, научное сообщество и региональные проекты», — комментирует Василий Игнатьев, генеральный директор «Р-Фарм».

gxpnews