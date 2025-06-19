Индийская фармкомпания инвестирует в производство БАД в Подмосковье

Индийская фармацевтическая компания MicroSynergy, принадлежащая бизнесмену Сунилу Десаи, готова запустить производство биологически активных добавок (БАД) на территории формирующегося кластера «Алурон» в индустриальном парке «Пущино» рядом с подмосковным Серпуховом. Объем инвестиций оценивают от 3 до 5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Проект реализуется при участии президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. В переговорах с Microsinergy также участвует дистрибьюторская компания Top Nutrition. Как сообщил ее гендиректор Юрий Клюшенков, речь идет о выпуске продукции, в том числе под брендом Uesupps.

Компания MicroSynergy, зарегистрированная в ОАЭ, входит в состав Desai Group, которая управляет шестью фармацевтическими заводами в Индии, ОАЭ, Конго и Анголе. Как отметил Сунила Десаи, компания рассматривает Россию как перспективный рынок. MicroSynergy готова к инвестициям в РФ, сейчас она изучает рынок.

По словам предпринимателя, при успешном запуске производства БАД возможна локализация технологий и расширение проекта. На следующем этапе возможен перенос в Россию технологий производства рецептурных препаратов с инвестициями свыше 10 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что сейчас продажи БАД в России стагнируют. Но ситуацию может исправить вводимая практика их назначения пациентам наряду с лекарствами. Перечень биодобавок и заболеваний, при которых врачи могут назначать их пациентам, теперь будут определять Минздрав РФ и Роспотребнадзор. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.

gxpnews