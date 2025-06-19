«Фармасинтез» объявил об открытии завода в Москве

Новый завод компании «Фармасинтез» в Москве планируется запустить уже к концу лета. Соответствующее решение было принято после получения контракта на сумму 2,5 млрд рублей, рассказал президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния на сессии правительства Москвы «Офсетный контракт — драйвер развития отечественной фармацевтической промышленности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Викрам Пуния выразил благодарность правительству Москвы за поддержку. По его словам, подходящее помещение для локализации производства уже найдено. Компания начала его строительство еще в 2024 году.

Основное преимущество офсетного контракта — гарантированный сбыт продукции. Для правительства Москвы и субъектов это долгосрочные проекты на 7–10 лет. После завершения строительства промышленность остается в регионе, что приносит субъекту существенную пользу.

Президент группы компаний также рассказал о реконструкции завода по производству фармсубстанций. По его словам, через 5 лет предприятие будет соответствовать мировым стандартам, и у компании появятся собственные субстанции глубокой переработки.

«Для нас и для меня лично важно преобразовать существующий завод по производству фармацевтических субстанций — „БратскХимСинтез“. К 2030 году мы создадим предприятие, сравнимое масштабом с крупнейшими китайскими заводами. Это тысячи тонн продукции», — добавил Пуния.

В 2023 году в рамках Братского экономического форума администрация Братска и ООО «БратскХимСинтез» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В его рамках «БратскХимСинтез» будет содействовать реализации на территории города социальных городских проектов, программ и мероприятий, а также взаимодействовать с регионом по вопросам социально-экономического развития.

gxpnews