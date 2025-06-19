«Бинергия» возведет в Калужской области фармзавод за 1,4 млрд рублей

Правительство Калужской области подписало соглашение с российской фармгруппой «Бинергия» (АО «Фаворит Трейд») о создании высокотехнологичного производства лекарств в регионе. В рамках проекта на фармпредприятии планируется организовать первое в России производство анестетиков в картриджах. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Реализация инвестпроекта рассчитана до конца 2035 года. Объем инвестиций в 2025-2026 годах превысит 1,4 млрд рублей. Уже в 2026 году предприятие выйдет на мощность 2,5 млн упаковок в год.

Документ подписали губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор управляющей компании ООО «Бинергия Менеджмент» Максим Стецюк. «Важный для нас проект. Он предусматривает модернизацию существующих мощностей и строительство дополнительных производств», — прокомментировал событие Шапша.

В частности, проект предусматривает модернизацию фармкомплекса, приобретенного в индустриальном парке «Ворсино». Новое производство, отметил Стецюк, позволит увеличить выпуск лекарств, которые сегодня критически важны для системы здравоохранения. Помимо производства анестетиков, на нем планируется выпускать средства для наркоза, комбинированные препараты с витаминами группы В, спазмолитики и специальное лечебное питание.

В рамках форума Шапша добавил, что сегодня в Калужской области уже работают более 60 фармкомпаний. Объем выпуска на них за последние 5 лет вырос более чем в 2,2 раза. «Мы создаем не просто производство, а центр компетенций по разработке и выпуску жизненно важных лекарств, что полностью соответствует курсу на технологический суверенитет», — заключил Шапша.

gxpnews