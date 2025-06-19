Минздрав: к 2030 году в РФ появится не менее 8 новых радиофармпрепаратов

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова поделилась текущими достижениями реализации федерального проекта «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Сейчас, по ее словам, в стране проводят 36 научных исследований в разных областях, 12 из них не имеют мировых аналогов. К 2030 году планируется разработать не менее восьми новых радиофармацевтических препаратов.

Выступая на сессии «Оборот медицинской продукции: перспективы развития рынка» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), Семенова отметила, что в рамках федерального проекта уже определен перечень из 186 препаратов и 368 медицинских изделий. На сегодня 57 отечественных препаратов находятся на стадиях разработки или клинических исследований, по медицинским изделиям зарегистрировано 65 российских и 36 зарубежных позиций из дружественных стран. Еще по 49 наименованиям рассматривается возможность организации производства, а по 11 уже начаты разработки.

Особое внимание уделяется инновационным направлениям: развитию нейротехнологий, регенеративной медицины, биопечати, исследованиям старения клеток и методам коррекции биологического возраста, развитию технологий превентивной медицины и здорового питания. «Сегодня в рамках этих проектов реализуются 36 исследований, <…> 12 из них не имеют мировых аналогов», — отметила замминистра.

«Отдельным мероприятием федерального проекта предусмотрена организация производства радиофармацевтических препаратов с расширением их номенклатуры. В результате [чего должно появиться] не менее восьми новых лекарственных препаратов к 2030 году», — заявила Семенова.

Реализация нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», начавшаяся в текущем году, направлена на эволюционное развитие медицинских технологий. Она включает в себя в том числе увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, а также опережающий рост показателей здорового долголетия.

Всего нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» включает пять федеральных проектов. Планируемый объем вложений до 2030 года на его реализацию составит около 60 млрд рублей из федерального бюджета и еще 150 млрд рублей из внебюджетных источников. Первое заседание проектного комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» прошло в январе 2025 года. На нем были определены ключевые направления государственной поддержки медицинских инноваций.

gxpnews